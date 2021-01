FIRENZE – La Fiorentina non riesce a trovare continuità in questa stagione. L’undici viola, infatti, dopo la vittoria interna con il Cagliari targata Vlahovic, è stato eliminato dalla Coppa Italia per mano dell’Inter e ha subito un sonoro 6-0 in casa del Napoli. I Viola, dunque, dovranno ripartire al più presto considerando anche i soli quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il Crotone, invece, dopo tre sconfitte

consecutive ha rialzato la testa vincendo 4-1 lo scontro diretto salvezza con il Benevento. L’undici di Stroppa, però, occupa ancora l’ultima posizione in classifica ma con soli due punti di svantaggio dalla zona salvezza.