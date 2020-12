non ha ancora assaporato la vittoria in campionato, ma Juric vuol tornare a sognare nella parte sinistra della classifica. Tra i precedenti degli ultimi anni tra Fiorentina e Verona si trovano due sonanti successi esterni: il 10 settembre 2017 i viola di Pioli si imposero per 5-0 sul campo dell’Hellas di Pecchia, ma al ritorno, il 28 gennaio 2018, il Verona si prese la rivincita piegando 4-1 la Fiorentina al Franchi.

FIRENZE – Nel primo anticipo della 13ª giornata di Serie A la Fiorentina di Prandelli cerca un successo che le manca, in campionato, dal 25 ottobre (3-2 sull’Udinese): di fronte c’è un Verona capace di vincere 2-1 in casa della Lazio sabato scorso e poi di perdere con lo stesso punteggio, tre giorni fa, con la Sampdoria al Bentegodi. Prandelli, da quando è tornato sulla panchina dei viola,

FIORENTINA-VERONA, SEGUI IL LIVE SUL NOSTRO SITO

Advertisements

Fiorentina-Verona, dove vederla in streaming e in tv

La partita del Franchi tra Fiorentina e Verona sarà trasmessa in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Il match sarà visibile anche attraverso l’app Sky Go e, in streaming live, su Now Tv.

Fiorentina-Verona, probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. A disposizione: Terracciano, Lirola, Barreca, Quarta, Igor, Borja Valero, Saponara, Krastev, Pulgar, Cutrone, Montiel, Kouamé. All.: Prandelli.

Verona (3-4-1-2): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Lovato; Lazovic, Tameze, Veloso, Dimarco; E. Colley; Zaccagni, Salcedo. A disposizione: Berardi, Pandur, Ceccherini, Udogie, Aimone, Magnani, Gunter, Ilic, Danzi, Ruegg, Bertini. All.: Juric.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Guardalinee: Del Giovane, Robilotta.

Quarto uomo: Rapuano. Var: Giacomelli. Avar: Di Vuolo.