Inter-Crotone, diretta tv e streaming

Il calcio di’inizio è fissato alle 12.30, la partita sarà trasmessa in tv in esclusiva da Sky e sarà visibile su Sky Sport, canale 202 o 251, oppure in streaming tramite l’app Sky Go o su Now TV. Segui la diretta scritta sul nostro sito.

Segui LIVE Inter-Crotone

Le probabili formazioni di Inter-Crotone

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku,

Lautaro Martinez.Radu, Padelli, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Perisic, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Sanchez.Conte.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Eduardo, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Riviere. A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Dragus, Crociata, Rojas, Djidji, Siligardi, Rispoli, Petriccione, Vulic, Riviere. ALL.: Stroppa.

Arbitro: Aureliano (Bologna)

Fonte tuttosport.com

