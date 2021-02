MILANO – L’Inter riceve il Genoa a San Siro per la 24esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Conte viene da 4 vittorie consecutive in campionato ed è prima in classifica a quota 53, con 4 punti di vantaggio sul Milan secondo. I nerazzurri presentano il miglior attacco del torneo con 57 reti all’attivo. Il Genoa di Ballardini staziona a metà classifica e viene da

Advertisements

una serie di risultati utili: nelle ultime due giornate ha rimediato due pareggi, contro Verona e Torino.