MILANO – Reduce da tre vittorie consecutive in campionato, quattro considerando il 3-2 con il Genoa in Coppa Italia, la Juventus di Andrea Pirlo è chiamata a confermarsi nella delicata trasferta al Giuseppe Meazza contro l’Inter dell’ex Antonio Conte. I bianconeri, distanti quattro punti dai rivali in classifica con una gara in meno (il famoso match con il Napoli rinviato a data da destinarsi), avranno la ghiottissima opportunità di accorciare ulteriormente, rilanciando

le proprie ambizioni in chiave Scudetto. All’allenatore nerazzurro, invece, solletica l’idea di rispedire il club da nove anni campione in carica in Serie A a -7.