MILANO – Missione sorpasso per l'Inter dopo il ko del Milan con lo Spezia. Troppo ghiotta l'occasione per gli uomini di Conte che sfidano una Lazio bella e in salute. "Dobbiamo ancora compiere il salto di qualità definitivo. Abbiamo fatto passi da gigante, riconquistato credibilità. I nostri avversari lo hanno capito e ci rispettano", le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa. I biancocelesti vengono da sei vittorie. "Servono corsa, aggressività e determinazione. Inter e Juve favorite per il titolo, poi c'è il Milan e dopo noi", ha ammesso Simone Inzaghi. La Lazio se la vuole giocare a viso aperto. Prima della partenza per Milano ha ricevuto anche la carica dei tifosi. Sarà una grande sfida tra due grandi squadre.