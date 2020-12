MILANO – Dopo l’impresa della Juve, che ha battuto 3-0 il Barcellona al Camp Nou e si è qualificata come prima del girone, stasera tocca all’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, per accedere agli ottavi di finale di Champions League hanno un solo risultato: la vittoria. E potrebbe non bastare, perché in caso di pareggio nell’altra sfida del girone, Real Madrid-Borussia Moenchengladbach, l’Inter sarebbe eliminata e si

Advertisements

qualificherebbe per i sedicesimi di Europa League . Lo scenario peggiore si verificherebbe in caso di mancato successo: in quel caso la formazione di Conte sarebbe estromessa dalle coppe europee chiudendo il Gruppo B all’ultimo posto. Il successo nella sfida contro il Borussia Moenchengladbach nell’ultimo turno ha permesso ai nerazzurri di andare a cinque punti e guadagnarsi una speranza in quanto a due lunghezze ci sono Shaktar e Real Madrid, mentre proprio i tedeschi guidano il raggruppamento con otto punti. Potrebbe dunque succedere di tutto in questo ultimo atto del girone, con tutte e quattro le squadre ancora in corsa per la qualificazione.