MILANO – Dopo l’importantissima vittoria contro il Napoli firmata Lukaku (su rigore), l’Inter vuole allungare la striscia di cinque vittorie consecutive in campionato, e per farlo deve battere lo Spezia oggi alle 15 al Meazza. I nerazzurri sembrano essersi lasciati alle spalle la delusione per l’eliminazione dalle coppe europee e stanno trovando continuità di risultati. Sfruttando il doppio pareggio del Milan (2-2 contro Parma e Genoa), la

squadra disi è portata a -1 dai rossoneri, capolista con 28 punti . Di fronte oggi Lukaku e compagni si ritroveranno uno Spezia che nel turno infrasettimanale ha buttato via due punti importantissimi in ottica salvezza sciupando il doppio vantaggio contro il Bologna. I liguri, in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Nzola, si sono fatti riprendere rischiando anche il ko nel finale (Barrow ha sbagliato un calcio di rigore in pieno recupero).