FIRENZE – L’amichevole tra Italia-Estonia sarà l’unico test a disposizione del ct Mancini (anche se in panchina ci sarà Evani) per sperimentare calciatori che potrebbero tornare presto utili alla causa azzurra. La lista dei 27 fatti esordire durante la gestione dell’attuale commissario tecnico potrebbe quindi allungarsi, nel caso in cui Pessina e Pellegri dovessero scendere in campo. In ogni caso questo incontro non è una semplice preparazione per

i prossimi due di(domenica 15 a Reggio Emilia contro la Polonia e mercoledì 18 a Sarajevo contro la Bosnia), ma è anche importante dal punto di vista del: l’Italia deve assolutamente vincere per evitare di peggiorare nella classifica che poi stabilirà il posizionamento nei raggruppamenti di qualificazione ai Mondiali in Qatar: per essere tra le teste di serie, gli Azzurri attualmente settimi devono arrivare a quel momento (sorteggio 7 dicembre) tra le prime 10.

