TORINO – Non ci sarà Cristiano Ronaldo (ancora positivo al Covid-19) ad affrontare sul terreno di gioco il nemico di mille battaglie Leo Messi, ma si tratterà comunque del primo dei due big match del Gruppo G di Champions League. A Torino si gioca Juve-Barcellona, una partita che vuol dire tantissimo per Andrea Pirlo. “Gamba e forza“, è quello che ha chiesto l’allenatore alla vigilia ai suoi ragazzi: “La dovremo buttare su quel piano, anche per arginare tutti i loro giocatori tecnici. In ogni caso non è una sfida decisiva, sono molto tranquillo“.

Segui la diretta di Juve-Barcellona Advertisements