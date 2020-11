TORINO – Anche se in tempi di Coronavirus il fattore campo, senza pubblico, conta relativamente, la Juve cerca di ritrovare i tre punti allo Stadium, che le mancano dal 20 settembre. L’ultimo successo sul terreno di casa, per i bianconeri di Pirlo, è il 3-0 alla Sampdoria della prima giornata, seguito poi dal successo sul Napoli, ottenuto però a tavolino, senza giocare. La Juve, quinta in classifica,

Juve-Cagliari, dove vederla in tv e in streaming

vuole rialzare la testa verso la vetta, ma di fronte si trova un Cagliari dalle mille risorse: i sardi di Di Francesco hanno iniziato con qualche difficoltà la stagione, per poi ingranare, a parte il passo falso di fine ottobre a Bologna. Pirlo dovrà fare attenzione a Simeone, alla ricerca del cinquantesimo gol in Serie A.

La partita tra Juventus e Cagliari sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn dalle 20.45. Il match è visibile in tv su Dazn1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-Dazn.

JUVE-CAGLIARI, SEGUI IL LIVE SUL NOSTRO SITO

Juve-Cagliari, le probabili formazioni

Juve (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Dragusin, Frabotta, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Kulusevski, Vrioni, Portanola. Allenatore: Pirlo.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Zappa; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. A disposizione: Aresti, Vicario, Carboni, Tripaldelli, Caligara, C. Oliva, G. Pereiro, Cerri, Pavoletti, Tramoni. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Vivenzi, Bremes.

Quarto uomo: Dionisi.

Var: Mariani.

Assistente Var: Valeriani.

