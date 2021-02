all’Inter capolista, al momento a +11 dalla Vecchia Signora, che deve però recuperare l’andata contro il Napoli oltre alla sfida contro i calabresi di stasera. Il Crotone ha bisogno di punti per risalire dall’ultimo posto in classifica e puntare alla salvezza. La squadra di Stroppa è reduce da quattro sconfitte consecutive e in trasferta non ha ancora trovato la vittoria. All’andata fu 1-1, con Morata che pareggiò il momentaneo vantaggio del Crotone firmato Simy su rigore.

Juve-Crotone: dove vederla in tv e in streaming

Juve-Crotone è in programma alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Juve-Crotone

JUVE (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. ALL.: Pirlo.

A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Bernardeschi, Di Pardo, Fagioli, Peeters, Morata.

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; P. Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Petriccione, Zanellato, Reca; Messias; Ounas, Di Carmine. ALL.: Stroppa.

A DISP.: Festa, Crespi, Cigarini, Dragus, Molina, Rojas, D’Aprile, Simy, Rispoli, Marrone, Vulic, Eduardo, Riviere.

ARBITRO: Marini di Roma.

ASSISTENTI: De Meo-Fiore.

IV UOMO: Abisso.

VAR: Banti.

ASS. VAR: Di Iorio.