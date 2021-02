TORINO – La Juve di Pirlo è impegnaga in casa contro la Roma nella giornata numero 21 del campionato di Serie A. La formazione bianconera, dopo il ko sul campo dell’Inter in campionato, ha conquistato 5 successi consecutivi tra Serie A e Coppa Italia e occupa la quarta posizione in classifica con 39 punti. La Juventus, inoltre, presenta la migliore difesa del torneo con 18 reti al passivo. La Roma di

è terza, a quota 40 punti in classifica, e ha vinto le ultime due partite di campionato, battendo Spezia e Verona.