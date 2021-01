TORINO – La Juve di Pirlo alla Coppa Italia ci tiene , altroché. Lo ha confermato lo stesso tecnico bianconero alla vigilia dei quarti contro la sorpresa Spal : “ Ci sono tante insidie, affrontiamo una squadra di Serie B sulla carta, però se guardiamo all’estero vediamo che il Bayern in Coppa è uscito contro una squadra di serie B, il Real Madrid con una squadra di seconda divisione. Vogliamo passare Advertisements “. La Spal di Marino invece vuole continuare a sognare: “Servirà un’impresa, sono realista, altrimenti potrei giocarmi anche un mese senza cannoli“.

Come vederla in tv e streaming

La partita tra Juve e Spal valida per i quarti di Coppa Italia si gioca all’Allianz Stadium alle 20.45 e sarà trasmessa in chiaro su RaiUno, oltre che in streaming sul servizio gratuito RaiPlay.

Juve-Spal, probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Morata, Kulusevski. All.: Pirlo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo, Alex Sandro, Di Pardo, Arthur, McKennie, Chiesa, Cristiano Ronaldo. Indisponibili: Dybala, Bentancur. Squalificati: -. Diffidati: Bentancur, Bernardeschi.

SPAL (3-4-1.2): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Mora, Murgia, Sala; Brignola; Floccari, Seck. All.: Marino. A disp.: Thiam, Minelli, Sernicola, Spaltro, Strefezza, Tomovic, Missiroli, Esposito, Viviani, Valoti, Moro, Paloschi. Indisponibili: D’Alessandro, Di Francesco. Squalificati: Tumminello. Diffidati: -.

ARBITRO: Pezzuto di Macerata. Guardalinee: Rocca e Robilotta. Quarto uomo: Piccinini. Var: Mazzoleni. Avar: Alassio.