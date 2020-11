ROMA – “Possiamo restare aggrappati alle prime, le potenzialità ci sono, ma dobbiamo rispondere solo in campo”. Queste le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. La Lazio cerca continuità, vuole accelerare e mettersi nelle primissime posizioni. E guai a pensare alla Champions League. All’Olimpico ci sono gli uomini di Gotti, che cercano una vittoria con una grande per svoltare la stagione. Avvio poco entusiasmante. Il bilancio parla di cinque sconfitte, due

vittorie e un pari. In più l’eliminazione dalla Coppa Italia. Crisi da evitare con una bella prestazione all’Olimpico. La Lazio giocherà con una: le casacche andranno poi all’asta per beneficenza.