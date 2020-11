Differdange (Lussemburgo) – L’importantissimo successo in terra islandese ottenuto tre giorni fa dall’Italia Under 21 con la doppietta dello spezzino Pobega ha portato gli Azzurrini ad un passo dalla matematica qualificazione ai prossimi Europei di categoria con un turno d’anticipo, col pass che potrà essere staccato, con una vittoria, già oggi nella trasferta in Lussemburgo. I ragazzi di ct Paolo Nicolato sono infatti in testa nel gruppo 1 con 19 punti,

con tre lunghezze di margine sull’Irlanda e quattro su Svezia ed Islanda.

Lussemburgo-Italia U21 in tv e streaming

Lussemburgo-Italia Under 21 si gioca allo Stade Municipal di Differdange, con fischio d’inizio alle 17.30. Il match, valido per la nona giornata del gruppo 1 di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, sarà trasmesso da Rai2 e sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta testuale sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Italia U21

LUSSEMBURGO U21 (4-5-1): Ottele; Bernardy, Dzogovic, Korac, Schmit; Schaus, Tinelli, Duriatti, Latic, Avdusinovic; Curci. Ct: Cardoni. A disp. Machado, Osmanovic, Sinner, Ostrowski, D’Anzico, Prudhomme, Coopmans, Hansen.

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Marchizza; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Sala; Sottil, Scamacca. Ct: Nicolato. A disp. Cerofolini, Russo, Vogliacco, Cuomo, Ricci, Maleh, Pinamonti, Raspadori.

Arbitro: De Gabriele (Malta)

Assistenti: Vella e Francalanza

IV Uomo: Spiteri

