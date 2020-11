Gruppo H a punteggio pieno dopo i successi contro Celtic (3-1) e Sparta Praga (3-0). Il percorso in Europa League dei rossoneri è iniziato dai preliminari, dove la squadra di Pioli ha eliminato Shamrock Rovers (2-0), Bodo/Glimt (3-2) e Rio Ave (11-10 d.c.r.). Alle spalle del Milan in classifica c’è proprio il Lilla, vittorioso all’esordio contro lo Sparta Praga per 4-1 e bloccata dal 2-2 in casa contro il Celtic.

MILANO – Il Milan di Stefano Pioli alle ore 21 sfida al Meazza il Lilla nel terzo turno della fase a giorni dell’ Europa League . I rossoneri sembrano aver cambiato pelle dopo lo stop della scorsa stagione per l’emergenza Coronavirus. La squadra di Pioli ha infatti collezionato 24 risultati utili consecutivi e domina sia in campionato che nella competizione europea. Il Milan guida infatti la classifica del

Milan-Lilla: dove vederla in tv e in streaming

Milan-Lilla è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 2 e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Milan-Lilla: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G.Gonnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Tatarusanu, A.Donnarumma, Calabria, Duarte, Gabbia, Conti, Bennacer, Saelemaekers, Hauge, Calhanoglu, Leao, Rebic.

LILLA (4-4-2): Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Sanches, André, Bamba, Yazici, Yilmaz. ALL.: Galtier.

A DISP.: Chevalier, Karnezis, Pied, Soumaoro, Djalo, Bradaric, Araujo, Xeka, Soumaré, Lihadji, Weah, David.

ARBITRO: Frankowski (Polonia).