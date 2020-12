MILANO – La striscia vincente del Milan non accenna a fermarsi. I rossoneri hanno ottenuto il primo posto nel girone di Europa League e sono in vetta in Serie A. Adesso, gli uomini di Pioli, sfidano il Parma con l’obiettivo di infilare il quinto successo consecutivo tra campionato e la seconda competizione europea. L’ex tecnico della Lazio, però, non potrà fare affidamento su Zlatan Ibrahimovic ma il Milan, negli

ultimi quattro impegni, ha dimostrato di poter vincere anche senza lo svedese. Il Parma, invece, dopo la pesante sconfitta in casa della Roma è riuscito a rialzarsi rimanendo imbattuto in due importanti scontri salvezza contro Genoa e Benevento. Quattro punti che hanno proiettato l’undici di Liverani in quindicesima posizione.