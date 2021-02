MONZA – Monza–Empoli, in programma oggi alle 16, ha tutti i connotati del big match_ prima contro seconda e sfida tra due delle favorite alla promozione diretta. Per i padroni di casa di Brocchi, a -6 dalla capolista, è occasione ghiotta per accorciare le distanze dalla prima della classe o quantomento non perdere ulteriore terreno. E anche per resistere agli attacchi delle dirette concorrenti. Altrettanto ghiotta l’occasione per gli

ospiti didi tenere o aumentare le distanza da una avversaria diretta.