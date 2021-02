NAPOLI – Il Napoli di Gattuso cerca il riscatto in Serie A dopo l’eliminazione in Europa League e ospita il Benevento per il 24° turno di campionato. La squadra azzurra è in settima posizione in classifica con 40 punti e ha pareggiato una sola volta in campionato. In 11 gare casalinghe, ha collezionato 7 vittorie, un pari e 3 sconfitte. Il Benevento di Pippo Inzaghi, invece, ha 25

punti in graduatoria e viene da tre pareggi consecutivi, contro Sampdoria, Bologna e Roma.