NAPOLI – Al Napoli di Rino Gattuso, alle prese con tante assenze, serve un’impresa per rimontare il 2-0 incassato all’andata con il Granada e qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League. Il momento degli azzurri non è facile (una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime sei partite ufficiali), ma Gattuso non vuole mollare, nonostante l’ombra di Rafa Benitez sulle sue spalle: “Ho visto la carica giusta –

le parole del tecnico partenopeo alla vigilia – massacrate me, non i ragazzi“. A dir la verità non vive un gran momento neanche il Granada di Diego Martinez, nono nella Liga e reduce da 6 match senza vittorie in campionato.