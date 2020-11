quello al San Paolo contro il Sassuolo (2-0). Completano il quadro cinque vittorie. Il Milan, invece, è ancora imbattuto in campionato e gli unici mezzi passi falsi sono arrivati in casa contro la Roma (3-3) e il Verona (2-2). I rossoneri guidano la classifica con 17 punti e cercano il bottino pieno su un campo complicato come quello del Napoli per confermare la propria forza e saldare il proprio primato.

Il Milan, però, ha vinto solo una delle 14 sfide di Serie A giocate contro il Napoli al San Paolo nel XXI secolo (6N, 7P): successo che risale ad ottobre 2010 con reti di Robinho e Ibrahimovic per i rossoneri e Lavezzi per i partenopei.

NAPOLI – Gennaro Gattuso contro il suo passato da calciatore e allenatore. Il tecnico del Napoli affronta stasera alle ore 20.45 il Milan nel posticipo dell’ 8ª giornata di Serie A . Un match che vedrà sfidarsi due delle squadre più in forma di questo primo scorcio di campionato. Gli azzurri, infatti, hanno rimediato solo due ko fin qui, quello a tavolino per 3-0 contro la Juve e

Napoli-Milan: dove vederla in tv e in streaming

Napoli-Milan è in programma alle 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Zielinski, Politano, Lobotka, Petagna, Llorente.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. ALL.: Pioli (in panchina Bonera).

A DISP.: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Duarte, Colombo, Gabbia, Conti, Krunic, Tonali, Hauge, Diaz, Castillejo.

ARBITRO: Valeri di Roma.

GUARDALINEE: Giallatini e Colarossi.

IV UOMO: Doveri.

VAR: Irrati.

AVAR: Paganessi.