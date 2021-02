ROMA – La Roma, dopo il pareggio con il Benevento, vuole porre fine al tabù che vede i giallorossi mai vincenti contro una delle prime otto in classifica. L’undici di Fonseca, inoltre, avrà l’occasione di rosicchiare punti importanti a una delle dirette concorrenti per la lotta Champions. I tre punti, dunque, sarebbero di vitale importanza per i giallorossi che potrebbero volare a -2 dal secondo posto. Il Milan,

d’altro canto, deve spazzare via la crisi di risultati dell’ultimo mese. Vittoria con il Crotone a parte, infatti, i rossoneri hanno subito due sconfitte contro Spezia ee non hanno convinto nel doppio confronto dicon la Stella Rossa con la qualificazione arrivata grazie a due pari. Nel 2021, inoltre, l’undici di Pioli ha perso tutti gli scontri diretti.