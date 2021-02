La sfida in diretta su www.tuttosport.com.

È il turno della Roma . La squadra giallorossa scende in campo alle 12:30 contro l’ Udinese all’Olimpico. Dovrà farlo però senza Marash Kumbulla , escluso dai convocati a causa di un problema fisico accusato negli ultimi allenamenti. Prima chiamata invece per Stephan El Shaarawy , nuovo acquisto del mercato di gennaio, giudicato però “non pronto” da Fonseca . Gotti ritrova il suo fuoriclasse: De Paul rientra dopo aver scontato la giornata di squalifica.

Segui Roma-Udinese in diretta sul nostro sito

Roma-Udinese, dove vederla in tv e streaming

Roma-Udinese è in programma alle 12.30 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Dazn 1 (Sky 209)

Roma-Udinese, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

A disposizione: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Santon, Fazio, Diawara, Pastore, Carles Perez, Dzeko, Pedro, El Shaarawy.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu. All. Gotti

A disposizione: Scuffet, Gasparini, De Maio, Becao, Makengo, Molina, Ouwejan, Micin, Braaf, Okaka, Nestorovski.

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Guardalinee: Tegoni e Schirru

Quarto uomo: Manganiello

Var: Banti

Avar: De Meo