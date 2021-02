GENOVA – La ferita della Champions League è ancora aperta ma l’Atalanta proverà a riscattarsi in campionato dove è reduce da due vittorie consecutive e vede il quarto posto, distante un solo punto. Dopo la vicenda Papu Gomez, però, pare essere nato un altro caso in casa bergamasca. La prestazione da matita rossa di Ilicic in Champions League non è piaciuta a Gasperini che in conferenza stampa ha evidenziato

un certo malumore: “Deve star bene, difficile riproporlo così. Probabilmente non lo faro più giocare in quelle condizioni. Si parla un pò troppo di lui, sembra che l’Atalanta dipenda soltanto da Ilicic“. Rendimento altalenante, invece, per lache negli ultimi cinque impegni ha infilato un pareggio e due vittorie subendo altrettante sconfitte. Ranieri ha fatto intuire che qualche cambio in formazione ci sarà considerando che nel turno infrasettimanale si giocherà il derby della Lanterna. La Doria, però, ha dimostrato di saper fare male alle grandi del campionato, chiedere all’Inter per conferma.