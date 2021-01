Conte vuole la nona sinfonia: battere la Sampdoria per avvicinare lo scudetto. Con Mancini e Mourinho i filotti di vittorie hanno portato l’Inter al titolo. Lukaku c’è, ma va in panchina: nessuna lesione per il belga. Ranieri proverà a riscattarsi dopo la sconfitta con la Roma: “ Tra me e Antonio c’è sincerità e amicizia, la sua Inter la vedo con il suo carattere ma noi vogliamo fare una partita Advertisements ”. Il tecnico blucerchiato, alla vigilia, ha anche parlato di Quagliarella: “Sarebbe un grande premio per lui. A prescindere da come andrà a finire la trattativa essere chiamato dalla Juventus a 38 anni gli fa sicuramente piacere…”.