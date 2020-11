REGGIO EMILIA – L’Inter di Antonio Conte, dopo il successo ottenuto in rimonta contro il Torino e la sconfitta in Champions subita per mano del Real Madrid, è chiamata alla probante trasferta emiliana al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi secondo in classifica. Il match tra neroverdi e nerazzurri aprirà il nono turno di Serie A e, come su tutti i campi del massimo campionato italiano, sarà anticipato dall’emozionante omaggio a Diego Advertisements , scomparso lo scorso 25 novembre.