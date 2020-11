REGGIO EMILIA – Quattro vittorie e due pareggi, 18 gol fatti e nove subiti, 14 punti conquistati e secondo posto in classifica. È questo il bottino del Sassuolo dopo sei giornate di campionato. I neroverdi sono ancora imbattuti e nell’anticipo della 7ª giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, affrontano l’Udinese. La squadra di De Zerbi,

Advertisements

nonstante abbia dovuto fare i conti con diverse indisponibilità importanti nell’ultima sfida di campionato, contro il Napoli, è riuscita a espugnare il San Paolo per 2-0 grazie alle reti di Locatelli e Maxime Lopez, confermando la forza della propria rosa. In caso di vittoria contro l’Udinese, i neroverdi volerebbe in vetta alla classifica di Serie A nell’attesa che il Milan scenda in campo contro il Verona domenica sera. Di fronte ci sarà un Udinese che, invece, nelle prime sei giornate ha raccolto solo tre punti, frutto del successo interno contro il Parma. Poi cinque ko, l’ultimo alla Dacia Arena contro il Milan. I precedenti in Serie A tra Sassuolo e Udinese sono 14 e il bilancio complessivo vede davanti proprio i bianconeri con 5 successi, completano il quadro cinque pareggi e quattro vittorie dei neroverdi.

SEGUI SASSUOLO-UDINESE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO