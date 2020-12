NYON (Svizzera) – Il cammino europeo a eliminazione diretta per le squadre italiane in Champions League comincia ufficialmente oggi, con il sorteggio per gli ottavi di finale. La Juve è l’unica rappresentante della Serie A in prima fascia, conquistata grazie all’impresa di Barcellona. Questo mette la squadra bianconera di Andrea Pirlo nelle condizioni di affrontare tutte squadre sulla carta di un livello inferiore, proprio come lo era il Lione Advertisements Atalanta e la Lazio, che si sono qualificate da seconde dei rispettivi gironi e che quindi saranno passibili di abbinamento con le big d’Europa. l’anno scorso. Una cicatrice fresca che dovrebbe essere sufficiente a evitare approcci da incubo come quello nell’andata con i francesi. Sarà un’estrazione da incubo invece per l’e la, che si sono qualificate da seconde dei rispettivi gironi e che quindi saranno passibili di abbinamento con le big d’Europa.

Segui la diretta su Tuttosport.com

Quando e dove vedere i sorteggi I sorteggi per gli ottavi di Champions League si tengono oggi a partire dalle ore 12 a Nyon. Potranno essere guardati in diretta su Sky Sport e in chiaro Canale 20, in streaming sull’applicazione SkyGo. Tutti i risultati della Champions League 2020/2021 Le due fasce Queste le squadre in prima fascia: Juventus, Borussia Dortmund, Chelsea, Psg, Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Real Madrid. Queste le squadre in seconda fascia: Barcellona, Lazio, Siviglia, Lipsia, Atletico Madrid, Porto, Atalanta, Borussia Monchengladbach.

Regolamento Agli ottavi di finale di Champions League non possono incontrarsi squadre provenienti dalla stessa federazione o dallo stesso girone. Dal sorteggio per i quarti di finale in poi non vi è più alcuna restrizione e possono incontrarsi tra loro anche club della stessa federazione. Calendario Ottavi di finale Andata: 16-17 e 23-34 febbraio Ritorno: 9-10 e 16-17 marzo Sorteggio quarti e semifinali Venerdì 19 marzo 2021 a Nyon Quarti di finale Andata: 6-7 aprile Ritorno: 13-14 aprile Semifinali Andata: 27-28 aprile Ritorno: 4-5 maggio Finale Sabato 29 maggio, Stadio Ataturk di Istanbul (Turchia)

Fonte tuttosport.com

