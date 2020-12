verranno divise nei dieci gironi di qualificazione (il Belgio di Lukaku si è confermato al comando del ranking europeo). I pericoli maggiori, per gli azzurri, sono nascosti nell’urna numero 2, con Polonia, Serbia, Svizzera e quella Svezia che, tre anni fa, fece fuori l’ Italia di Ventura allo spareggio.

ZURIGO (SVIZZERA) – Il prossimo Mondiale di calcio in Qatar prenderà il via il 21 novembre 2022 e si concluderà il 18 dicembre. Il sorteggio di Zurigo che definirà i gironi di qualificazione delle squadre europee, dunque, sarà il primo atto “ufficiale” verso la manifestazione. L’ Italia di Mancini , dopo i risultati esaltanti degli ultimi mesi, è stata inserita nell’urna numero 1, quella delle teste di serie, che

Come vedere il sorteggio del Mondiale 2022 in Qatar

Lunedì 7 si terrà il sorteggio dei gironi di qualificazione delle squadre europee per il prossimo Mondiale. L’Italia, a Zurigo, avrà un “alleato” prezioso: spetterà infatti all’ex capitano azzurro Daniele De Rossi (117 presenze e il titolo mondiale del 2006), e al totem olandese Rafael Van Der Vaart, il compito di pescare le palline gialle degli abbinamenti, sperando in una mano fortunata. Il sorteggio mondiale sarà trasmesso in diretta su Rai2 e sul canale 20, a partire dalle 18.00.

Italia in prima fascia

Per i prossimi Mondiali, all’Europa sono stati assegnati 13 posti: dieci andranno alle squadre che vinceranno i gironi, mentre i restanti tre verranno invece assegnati attraverso dei playoff che vedranno protagoniste le dieci seconde classificate di ogni gruppo, più le due migliori vincitrici di Nations League non qualificate.

Fascia 1: Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda.

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

Fascia 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

Fascia 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

Fascia 5: Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra.

Fascia 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.