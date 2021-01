FERRARA – Superato alla grande il turno di Coppa Italia, la Spal torna sul campionato e sul derby contro la Reggiana, cercando di non farsi condizionare dal mercato: Castro non è convocato per stasera perché nel mirino di club di A. Offerte piuttosto interessanti: “E una di queste potrebbe pure concludersi positivamente per lui, mi sembra giusto lasciarlo tranquillo, a riflettere. Le notizie di mercato possono dare fastidio, Advertisements , ha dichiarato Pasquale Marino spiegando il motivo dell’esclusione del trequartista argentino, prossimo all’addio. Il tecnico dovrà rinunciare pure a Di Francesco, vittima di un nuovo guaio muscolare patito contro il Sassuolo giovedì: lesione di primo grado all’adduttore. Quale regalo migliore per le prime 50 presenze sulla panchina della Reggiana se non una vittoria contro la Spal? Massimiliano Alvini sogna in grande, ma non può fare altrimenti alla luce delle 4 sconfitte consecutive subite dalla Reggiana, ora terzultima: “La Spal è forte, l’ho seguita in Coppa Italia e la reputo tra le più quotate assieme a Monza, Empoli e Lecce. Ci tocca fare una partita perfetta, il 22 dicembre abbiamo pareggiato in casa dell’Empoli capolista, non vedo sfide impossibili”, ha spiegato.