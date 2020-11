LA SPEZIA – Buone notizie per Andrea Pirlo che avrà a disposizione Cristiano Ronaldo per la trasferta del Picco. Il portoghese, infatti, ha superato il problema relativo al coronavirus e potrà tornare regolarmente in campo. La Juventus in campionato è reduce dai pareggi contro Crotone e Verona e la sconfitta in Champions League con il Barcellona non ha contribuito ad alzare il morale della compagine torinese. Pirlo, dunque, vorrà ritrovare il successo al Picco contro uno Spezia che non ha ancora vinto tra le mura amiche. Anche l’undici di Italiano è reduce da due pareggi consecutivi e

l’unico successo stagionale è arrivato alla Dacia Arena in casa dell’Udinese.

Spezia-Juve: come vederla in tv e streaming

Spezia-Juve è in programma alle ore 15.00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 mentre in streaming tramite l’app Sky Go.

Le probabili formazioni di Spezia-Juve

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Deiola, Ricci, Pobega; Verde, Gyasi, Nzola. ALL.: Italiano.

A disposizione: Krapikas, Rafael, Estevez, Dell’Orco, Bartolomei, Agoume, Mora, Farias, Ismajli, Piccoli, Agudelo, Marchizza.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski; Dybala, Morata. ALL.: Pirlo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bernardeschi, Portanova, Ronaldo.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

Fonte tuttosport.com

