TORINO – Dopo il successo contro il Genoa nel recupero della 3ª giornata, il primo in campionato, il Torino di Marco Giampaolo cerca continuità e alle 15, all’Olimpico Grande Torino, ospita il Crotone, fanalino di coda del nostro campionato. Se i granata hanno avuto difficoltà a ingranare la marcia, peggio ancora ha fatto la squadra di Stroppa che fin qui ha collezionato solo

un punto, quello in casa contro la Juve. Il Toro dovrà dunque cercare di sfruttare un’importante opportunità per fare punti e restituire serenità a un ambiente che fin qui ha sofferto non poco per un inizio di campionato molto complicato. Il Torino, poi, è imbattuto in Serie A contro il Crotone, grazie a due successi (incluso il più recente nell’aprile 2018) e due pareggi.

