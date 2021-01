TORINO – La giornata numero 20 del campionato di Serie A si apre con la sfida tra Torino e Fiorentina. I granata di Nicola ricevono la formazione di Prandelli dopo il pareggio sul campo del Benevento. Il Toro è alla ricerca della prima vittoria casalinga in questo campionato: ha rimediato appena 5 punti in 9 partite giocate in casa. La Fiorentina, invece, viene dalla vittoria interna contro il Crotone

ed è a metà classifica con 21 punti. In 9 trasferte, i viola hanno vinto una sola volta e trovato 2 pareggi, perdendo sei volte.