UDINE – L’ Udinese di Gotti , reduce dalla doppia, amara sconfitta con Napoli e Sampdoria, ospita la lanciatissima Atalanta di Gasperini nel recupero della decima giornata (la gara fu rinviata lo scorso 6 dicembre per la forte pioggia che si era abbattuta sulla Dacia Arena). La Dea, che viene da 11 risultati consecutivi considerando tutte le competizioni e che non conosce sconfitta dal 28 novembre (2-0 contro il Verona), cercherà

Udinese-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

Il match, in programma alla Dacia Arena alle ore 15, sarà trasmesso in diretta esclusiva sul canale Dazn 1. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della partita live sul nostro sito.

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti. A disp. Scuffet, Gasparini, Ouwejan, De Maio, Molina, Makengo, Walace, Deulofeu, Nestorovski.

Indisponibili: Nuytinck, Jajalo, Prodl, Okaka, Pussetto.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini. A disp. Sportiello, Rossi, Toloi, Caldara, Sutalo, Maehle, Depaoli, Ruggeri, Malinovskyi, Miranchuk, Muriel, Lammers.

Indisponibili: Pasalic.

Arbitro: Calvarese.

Assistenti: Capaldo-Rossi.

IV uomo: Chiffi.

Var: Giacomelli.

Avar: Tolfo.