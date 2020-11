della sosta per le nazionali. È a quota cinque, invece, il Genoa di, che dopo la vittoria all’esordio contro il Crotone (4-1) non è più riuscito a trovare il bottino pieno, racimolando due pareggi e ben quattro ko.

UDINE – Solo un punto divide in classifica Udinese e Genoa , avversarie nell’ ottavo turno di Serie A . I friulani alle 18 alla Dacia Arena ospitano il grifone. La formazione di Gotti occupa attualmente il penultimo posto con quattro punti, frutto della vittoria interna contro il Parma per 3-2 e del pareggio a reti inviolate contro il Sassuolo al Mapei Stadium nell’ultimo match prima

Dove vedere in tv e in streaming Udinese-Genoa

Udinese-Genoa è in programma alle 18 alla dacia Arena di Udine e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Udinese-Genoa

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna. ALL.: Gotti.

A DISP.: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, De Maio, Ter Avest, Mandragora, N.Molina, Zeegelaar, Forestieri, Makengo, Palumbo, Pussetto, Nestorovski.

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Bani, Goldaniga, Pellegrini; Behrami, Badelj, Rovella; Pandev, Shomurodov; Scamacca. ALL.: Maran.

A DISP.: Paleari, Marchetti, Ghiglione, Masiello, Czyborra, Melegoni, Sturaro, Radovanovic, Lerager, Zajc, Destro, Parigini.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

GUARDALINEE: Costanzo e Fiore.

IV UOMO: Paterno.

VAR: Nasca.

AVAR: Preti.