VERONA – Il Verona di Juric, miglior difesa del campionato (7 reti subite contro le 8 di Milan e Juve), affronta il Cagliari di Di Francesco nel lunch match della decima giornata. Gli scaligeri, per dare l’assalto ai piani alti della classifica, devono riscattare la recente eliminazione dalla Coppa Italia, proprio ad opera dei sardi: il 25 novembre scorso, a Cagliari, la formazione di casa si è imposta

Advertisements

per 2-1 grazie alle reti di Cerri e Sottil (quest’ultimo in chiusura di gara), intervallate dal temporaneo pareggio di Colley. Nell’ultima sfida al Bentegodi, il 20 giugno scorso, l’Hellas ha vinto 2-1, trascinato da una doppietta di Di Carmine, in un incontro caratterizzato anche da un’espulsione per parte (Borini nel Verona e Cigarini nel Cagliari).