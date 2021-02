VERONA – Senza Morata, Dybala, Arthur, Chiellini, Bonucci, Cuadrado e Danilo, la Juventus di Andrea Pirlo, con ben nove Under 23 nella lista dei convocati, è chiamata ad un’impresa nella delicatissima trasferta veronese contro l’Hellas di Juric. Il terreno perso nella prima parte di campionato costringe i bianconeri a giocare per un solo risultato, fondamentale per restare in scia all’Inter e continuare a coltivare il sogno

di trionfare per il decimo anno consecutivo.