VICENZA – Stasera alle 21 Vicenza e Cremonese scendono in campo al Menti per la gara della ventiseiesima giornata. I biancorossi di Di Carlo, che non vincono da un mese e in casa hanno ottenuto solo un successo, vanno a caccia dei tre punti per dare una svolta. Dall’altra parte, i girigiorossi di Pecchia, reduci da due vittorie di fila, si trovano due punti sopra i playout.