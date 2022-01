DUBAI (Emirati Arabi Uniti) – Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale, potrebbe tornare in campo nel torneo di Dubai, tra meno di un mese. Il campione serbo, reduce dall’esclusione dall’Australian Open per non essersi vaccinato contro il Covid, è infatti iscritto all’Atp 500 “Dubai Duty Free Tennis Championships“, che si giocherà dal 21 al 26 febbraio. Djokovic potrebbe volare a Dubai grazie a un tampone molecolare negativo. Inoltre, in quanto risultato positivo al Covid negli ultimi sei mesi, può richiedere un’esenzione e giocare torneo. Il 34enne serbo ha bisogno di fare punti per conservare il primo posto nel ranking Atp dal momento che perderà i 2.000 punti del titolo agli Australian Open 2021.