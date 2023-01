Tra i protagonisti della Sprint inaugurale di venerdì 3 febbraio ci sarà il fulmine francese Richard Jouve, fresco vincitore in casa della scorsa prova Sprint di Coppa del Mondo a Les Rousses, e l’inarrestabile norge Johannes Høsflot Klæbo che con l’ultimo successo nella Mass Start di 20 km in tecnica classica in Francia ha centrato la 12.a vittoria stagionale in CdM. Bottino amaro invece per l’Italia, con solo il 6° posto nella Sprint di Federico Pellegrino, il quale cercherà di riscattarsi nell’appuntamento dobbiachese. Non solo “Chicco”, anche il trentino Simone Mocellini potrebbe dire la sua nella Sprint di Dobbiaco, dopo il prezioso bronzo conquistato al Tour de Ski in Val di Fiemme, sebbene in classico. L’Italia potrà contare inoltre sull’altra punta di diamante valdostana, Francesco De Fabiani, 16° nella 10 km skating a Les Rousses; sfileranno ancora Simone Daprà, Davide Graz, Mikael Abram, Martin Coradazzi, Michael Hellweger, i trentini Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura, Giuseppe Montello, Lorenzo Romano e l’altoatesino Dietmar Nöckler, al via soltanto alla staffetta di domenica.

In campo femminile scenderanno in pista Anna Comarella e Francesca Franchi, rispettivamente 22.a e 23.a nella 20 km in tecnica classica vinta con distacco dall’eccezionale svedese Ebba Andersson, grande attesa a Dobbiaco. Francesca Franchi, in Francia, ha colto anche un 17° posto nella 10 km, stessa gara in calendario a Dobbiaco. In squadra anche le azzurre Martina Bellini, Caterina Ganz, Cristina Pittin e Federica Sanfilippo.

La Norvegia, oltre al fuoriclasse Klæbo, schiera un folto gruppo di atleti con lngvild Flugstad Oestberg, già vincitrice nella 10 km in tecnica classica del Tour de Ski a Dobbiaco nel 2020, e i migliori della classifica generale di Coppa del Mondo Paal Golberg, Hans Christer Holund, Didrik Toenseth e Simen Hegstad Krueger, e la leader attuale al femminile Tiril Udnes Weng.

Parte favorita la Svezia con Frida Karlsson, regina del Tour de Ski 2023, quindi con Emma Ribom e Maja Dahlqvist rispettivamente seconda e terza alla Sprint in Francia, e William Poromaa, sul terzo gradino del podio nella 10 km francese. Si aggiunge poi anche la Finlandia, con Iivo Niskanen rientrato finalmente nei giochi, la sorella Kerttu, seconda nella generale, senza dimenticare gli Stati Uniti con Rosie Brennan, la quale vive ora proprio a pochi passi dalla Nordic Arena, e la compagna di squadra Jessie Diggins, prima a Dobbiaco nella 10 km del 2021.

A Dobbiaco ci sarà una parata di nazioni che andranno ad animare tre giornate intense di sport e divertimento con le numerose iniziative di svago dedicate a tutto il pubblico presente, proposte dallo Sport Ok Dobbiaco.