Si avvicina sempre di più l’evento Roma Riparte-Riparti Roma , gara su strada prevista per domenica 7 marzo a Terme di Caracalla . Due le competizioni in programma, nel pieno rispetto delle norme anti-covid: una gara di 10 km a invito con i top runner (20 donne e 30 uomini) e una gara di 5 km per tutti, per la quale le iscrizioni sono ancora aperte su Enternow . Disponibili 600 pettorali gratuiti. Si tratta della seconda edizione dell’evento organizzato

I TOP RUNNER – Un altro cast di livello altissimo per la seconda edizione di Roma Riparte-Riparti Roma. Nella competizione a invito sui 10 km ci sarà la vincitrice della gara femminile dell’edizione di settembre, Sofiia Yaremchuk : l’atleta di ACSI Italia Atletica dominò la corsa chiudendo in 33:47. La 26enne ha un personale sui 10 km su strada di 32:35 registrato a Roma, ed è pronta a riscriverlo. Arriva dalla partecipazione alla mezza maratona di Siena: seconda in 1h11:20. Da seguire c’è il rientro di Margherita Magnani (Fiamme Gialle), cesenate di casa a Castelporziano, fresca consigliera federale, 15 volte azzurra del mezzofondo con un PB sui 10 km di 33:07. Rivedremo Fatna Maraoui (Esercito), maratoneta da 2h30:50 di personale e terza nell’evento di settembre in 34:34. Per l’Aeronautica, ci sarà Sara Brogiato , atleta in crescita e fresca di personale sulla mezza maratona di Trecate: 1h12:45, migliorando nettamente – oltre un minuto – il record personale sui 21,097 chilometri. E tra le altre protagoniste da citare Aurora Ermini , 37enne dell’ACSI Italia Atletica (PB sui 10 km a 34:50), Cavaline Nahimana (Libertas Unicusano Livorno), Clementine Mukandanga (Atletica Virtus Lucca), Elisabetta Beltrame (GS Lammari), Maria Grazia Bianchi (GS Zeloforamagno).

Al maschile può riscattare il terzo posto di settembre Said El Otmani (Esercito): nel circuito a ridosso del Martellini, dominò per oltre metà gara prima di pagare il caldo e lo sforzo per portarsi in vantaggio. Chiuse terzo, alle spalle di Irabaruta e Nzikwinkunda. Tra gli altri, da segnalare la partecipazione dell’otto volte azzurro Marco Najibe Salami (Esercito); del portacolori delle Fiamme Gialle Ahmed Abdelwahed, romano, argento europeo under 23 sui 3000 siepi, e di un altro romano (che veste i colori di Biotekna Marcon), come Mohamed Zerrad. Tra i nomi di spicco al maschile anche Marouan Razine (Esercito), Rafal Andrzej Nordwing (Area LBM) e Maxim Raileanu (Area LBM), 27enne moldavo già protagonista di diverse rassegne capitoline e con importanti tempi su maratona e mezza maratona.

LA CORSA PER TUTTI – Sono ancora disponibili i pettorali messi a disposizione gratuitamente da FIDAL Lazio per la 5 km di Roma Riparte-Riparti Roma, la manifestazione su strada in programma domenica 7 marzo a Roma a Terme di Caracalla – stadio Nando Martellini. Dal click day di lunedì 1° marzo, in poche ore, già tanti atleti di Roma e del Lazio si sono iscritti alla manifestazione. Ci saranno partenze da 100 atleti ciascuna, distanziate di mezzora: start a piazzale Numa Pompilio e arrivo all’interno dello stadio Martellini.

COME ISCRIVERSI – Dal 1° marzo, alle 8, aperte le iscrizioni su Enternow. È l’unico modo per iscriversi alla 5km di “Roma Riparte-Riparti Roma“. Vai su Enternow e cerca “RomaRiparte – RipartiRoma 2021“. Segui la procedura, allega i documenti richiesti e iscriviti alla gara su strada di Roma del 7 marzo! Disponibili solo 600 pettorali gratuiti, messi a disposizione da FIDAL Lazio!

L’EVENTO – C’è voglia di corsa su strada. Il Comitato Regionale FIDAL Lazio fa da apripista lanciando la seconda edizione di “Roma Riparte-Riparti Roma”, manifestazione competitiva sulle distanze di 5 e 10 km nel cuore di Roma. Dopo il grande successo di settembre scorso, il Comitato Regionale ha intenzione di rilanciare l’attività su strada sì per i top runner, ma anche per tutti quegli appassionati (tesserati) della corsa su strada che a causa delle restrizioni sono rimasti troppo tempo ai box. Appuntamento domenica 7 marzo a Terme di Caracalla per un evento eccezionale, nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Inserita nel calendario nazionale, “Roma Riparte-Riparti Roma” si svolge sotto l’egida della FIDAL. Due le competizioni organizzate da FIDAL Lazio nell’ambito della seconda edizione di “Roma Riparte-Riparti Roma”. Come fu a settembre, c’è una gara di 10 km a invito per i top runner, 20 donne e 30 uomini, che accenderanno la mattinata con sfide all’ultimo crono di valore. Un circuito veloce, con partenza (alle 13) da viale delle Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando Martellini: circuito di 2 km. Vedremo sfide eccezionali con protagonisti gli atleti italiani e internazionali. Ma la novità e il grande messaggio lo lancia la 5 km riservata ai 600 atleti che per primi si sono iscritti nel click day (di cui parliamo più avanti). Per la gara di domenica 7, oltre all’iscrizione necessaria dal 1° marzo con il click day, da ricordare che è previsto il ritiro del pettorale sabato 6 marzo 2021 (anche con delega, allo stadio Martellini per fasce orarie dalle 10.30 alle 18, dettagli nel regolamento). Nel giorno della gara, partenze scaglionate da 100 atleti ogni 30’ da piazzale Numa Pompilio dalle 9 e arrivo allo stadio Nando Martellini, dopo un percorso a giro unico, senza ristoro. Previsti ovviamente un cronometraggio e una classifica real time per entrambe le competizioni.

NORME ANTI-COVID – Il momento è particolare a causa della pandemia. Per questo FIDAL Lazio tiene in maniera particolare al rispetto delle norme anti-covid. Abbiamo già detto delle partenze scaglionate per la 5 km. Inoltre, gli atleti, che partiranno distanziati almeno un metro l’uno dall’altro – anche nella gara dei 10 km – manterranno la mascherina nei primi 500 metri di gara, per poi abbandonarla e riceverne una nuova a fine gara, all’arrivo, quando dovranno lasciare la zona d’arrivo per evitare qualsiasi tipo di assembramento. Ci sarà da compilare e consegnare una autodichiarazione covid e verrà misurata la temperatura a tutti gli atleti prima della partenza. Non sarà ammesso pubblico all’interno dello stadio Martellini – Terme di Caracalla.