TORINO – Nel gruppo dell’Inter (B) tripletta per Plèa nella vittoria schiacciante per 6-0 del Borussia Moenchengladbach che nel solo primo tempo sistema uno Shakhtar Donetsk mai pervenuto. Dopo neanche 20 minuti il punteggio recita 0-2 con reti di Plèa (assist di Lainer) ed autogol di Bondar dopo un tiro centrale di Kramer, gli ucraini non ci sono e subiranno altre 2 reti prima del riposo lungo firmate ancora da

Simeone fermato a Mosca

Plèa con un bellissimo tiro da fuori area e da. Nella ripresa ci sarà gloria anche per il capitanocon il generoso aiuto del portiere dello Shakhtar, reo di aver sbagliato il rinvio, e per Plèa che realizzerà la sua tripletta.

Nel Gruppo A la Lokomotiv Mosca porta a casa il secondo pareggio in questa Champions League fermando sull’1-1 l’Atletico Madrid di mister Simeone, al 18′ cross dalla sinistra di Hèctor Herrera con Gimènez bravo a colpire di testa infilare sul suo palo Guilherme per l’1-0, la gioia degli spagnoli però durerà appena 5 minuti perché, tramite intervento del Var, il Lokomotiv pareggerà su rigore con Miranchuk. Nel secondo tempo i padroni di casa resisteranno all’assedio degli ospiti con gol annullato (fuorigioco) a Suarez.

