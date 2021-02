BUDAPEST (UNGHERIA) – Troppo Manchester City per il Borussia Monchengladbach. Gli uomini di Guardiola si aggiudicano l’andata degli ottavi di finale di Champions League, disputati in campo neutro a Budapest, evidenziando una superiorità netta, che va oltre il risultato finale. A decidere la sfida le reti di Bernardo Silva , nel primo tempo e Gabriel Jesus nella ripresa. In vista del ritorno, in programma il sedici marzo, il City è

Monchengladbach-Manchester City, tabellino e statistiche

Primo tempo a senso unico

Guardiola e Rose scelgono entrambi di giocare con tre attaccanti: il tecnico degli inglesi punta su Sterling, Gabriel Jesus e Foden, mentre i “padroni di casa” rispondono con Hofmann, Stindl e Plea. Il primo tempo è un dominio inglese. Dopo sei minuti Foden, imbeccato da Gabriel Silva sfiora il gol, con un sinistro che scalda i guantoni di Sommer. Gli uomini di Guardiola dominano, grazie ad un pressing altissimo e ad un possesso palla continuo. Sterling chiede, inutilmente, un rigore per un intervento in scivolata di Bensebaini. L’arbitro, dopo un breve consulto Var, lascia proseguire. Al ventinovesimo gli uomini di Guardiola passano: Cancelo scodella un bel pallone in area di rigore sul quale si avventa Gabriel Silva: colpo di testa preciso e palla che si insacca alla destra di Sommer. Al quarantesimo è l’ex interista a sfiorare il raddoppio, con una splendida azione personale che si conclude con un bolide da fuori area che termina di poco alto.

Plea sfiora il gol, Gabriel Jesus lo trova

Chi si aspettava un inizio di ripresa diverso, resta deluso. I tedeschi provano ad uscire dal guscio, ma si scontrano con il pressing asfissiante del City. Bensebaini rischia grosso all’ottavo, sbagliando un retropassaggio sul quale si avventa Gabriel Jesus; il brasiliano si invola verso la porta avversaria, ma una volta davanti al portiere Sommer si addormenta, favorendo il recupero di Ginter. Al diciottesimo, a sorpresa, i tedeschi sfiorano il pareggio, grazie ad una giocata spettacolare di Plea: colpo di tacco al volo su cross di Zakaria e palla che sfiora il palo alla destra di Ederson. Scampato il pericolo, il City torna a prendere in mano il gioco. Cancelo, il migliore dei suoi, crossa un bel pallone da sinistra; sponda di testa di Silva e spaccata vincente di Gabriel Jesus, che segna il suo secondo gol in questa Champions League. Il raddoppio spegne le velleità tedesche. A dodici dalla fine Foden sfiora il terzo gol: ad ispirarlo è sempre Cancelo: cross vellutato a centro area, sponda di Gundogan e sinistro che si perde di poco alto. Nel finale ci prova prima Mahrez (subentrao a Sterling), con un tiro respinto da Sommer, poi Wolf, che in pieno recupero effettua il primo ed unico tiro in porta dei tedeschi: conclusione centrale e facilmente parata da Ederson. Guardiola può sorridere. Il City è ad un passo dagi quarti di finale di Champions League.

