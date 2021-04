C’è già la sconfitta, pesante, da digerire. C’è già il crollo dal secondo al quinto posto, che oggi non garantirebbe la qualificazione alla Champions, a ferire l’animo dei tifosi. Ma quel sorriso catturato dall’occhio della tv, no, il popolo rossonero non riesce ad accettarlo. Pochi minuti dopo la fine della sfida dell’Olimpico, sui social è un ribollire di critiche e di accuse nei confronti di Gigio Donnarumma, “beccato” a scherzare con il collega laziale Pepe Reina, ora avversario, ma già suo vice in maglia rossonera. Tutto questo non qualche ora dopo la fine della partita, “a freddo”, ma lì sul prato dello stadio, a sconfitta ancora calda. Sotto gli occhi di tutti. E nell’era del “grande fratello” televisivo, dei social, non poteva passare inosservato.

il nodo contratto

—

Tutti contro Donnarumma, quindi. In pochi lo difendono, qualcuno prova a far capire ai tifosi furibondi che ci può stare che, tra due amici, ci possa essere uno scambio di battute, anche dopo una sconfitta. In fondo, si sta parlando di calcio, di sport. Ovviamente, il fatto che non sia stato ancora trovato un accordo sul contratto ha esasperato gli animi e quella risata di pochi secondi è stata come benzina sul fuoco. Il portiere chiede (legittimamente) più soldi per restare al Milan. In passato ha più volte dichiarato amore eterno per la maglia rossonera, ma alla resa dei conti il “nodo contratto” non è ancora stato sciolto. Fino a stasera in tanti stavano ancora dalla sua parte, nonostante tutto. Ma a leggere i commenti sui social, in questi minuti, gli alleati sono sempre meno.