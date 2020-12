GENK (BELGIO) – La francese Stephanie Frappart dirigerà l’incontro valido per i gironi di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev e sarà il primo arbitraggio al femminile nella storia della massima competizione europea. Esordio alla direzione di una gara al femminile anche per il match di Europa League di giovedì tra Gent e Slovan Liberec. L’Uefa ha scelto l’ucraina Kateryna Monzul, che verrà coadiuvata come Advertisements