Per il Bayer Leverkusen una vittoria che sa di quarto posto e gran parte del merito va a Lucas Alario. L’attaccante argentino ha deciso la sfida contro l’Augusta (3-1) con una doppietta che ha reso inutile il momentaneo pari di Caligiuri. Un rigore trasformato nel primo tempo dopo il tocco di mano di Framberger e un colpo di testa perfetto su assist di Amiri da calcio piazzato nella ripresa, a un quarto d’ora dal termine. In pieno recupero il tris di Diaby ha coronato la serata. In vetta alla classifica sempre il Lipsia di Kluivert, vittorioso sabato sull’Hertha Berlino,

a +1 su Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Ora, per, è tempo di pensare alla sfida dicontro lo

Bayer Leverkusen-Augusta 3-1: tabellino e statistiche

