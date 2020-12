ST.MORITZ (SVIZZERA) – Tutto pronto o quasi per il primo dei due super-G femminili in programma domani sulla pista Corviglia di St. Moritz, in Svizzera. Al via saranno presenti nove azzurre: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nadia Delago, Verena Gasslitter. Il vento forte in quota e la nevicata della notte hanno però impedito alle squadre di effettuare la sciata

Fiduciosa anche Sofia Goggia: “Penso di avere lavorato bene a Cervinia, le sensazioni sono buone, cerchiamo di confermarle anche in gara. Abbiamo testato tanti set up, sono a buon punto, anche se il lavoro è sempre in progress e non finisce mai. Stiamo attraversando un perido difficile, ogni stagione ha la sua storia, a St. Moritz l’anno passato ho ottenuto la mia ultima vittoria, poi sono accadute tante cose dentro e fuori dalle piste. Penso di arrivare al cancelletto diversa come donna e come sciatrice, migliorata sotto tanti aspetti”.

in pista alla vigilia. L’Italia punta al bersaglio grosso. “Finalmente iniziano le gare veloci – le parole di– Quest’anno arriviamo da un ottimo lavoro svolto fra estate e autunno a Cervinia, forse avrei voluto fare qualcosima in piu’ negli ultimi giorni, ma le condizioni del tempo lo hanno impedito. Ho un po’ di chilometri con me, spero di scatenarli in pista. I miei obiettivi anche nella velocità rimangono gli stessi: essere competitiva, fare quello che sono capace di fare, adesso iniziamo e mie gare e ho tanta voglia di gareggiare. Vlhova sta sciando veramente forte, è difficile fermarla, ma ci sono tante altre avversarie. A St Moritz l’anno passato mi è sfuggita la vittoria per un solo centesimo in supergigante, quest’anno voglio ancora essere li’ a giocarmi la vittoria”.