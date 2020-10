DORTMUND – Il giovanissimo talento del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko, che compirà 16 anni il 20 novembre, potrebbe diventare il giocatore più giovane nella storia della Champions League. Il ds del club giallonero, Michael Zorc, ha svelato alla “Bild” l’intenzione di iscrivere il giocatore nella lista B, quella riservata ai giovani che sono nel club da almeno due anni e che possono essere presentati all’Uefa fino a 24 ore prima di ogni partita.

Vacilla il record di Babayaro

Moukoko, che gioca nel Dortmund dal 2016, potrebbe essere convocato per il 24 novembre (quando avrà 16 anni e quattro giorni), nella gara contro il Bruges nella fase a gironi battendo così il record di Celestine Babayaro, in campo con l’Anderlecht nel 1994 a 16 anni e 86 giorni. Il Borussia prevede anche di lanciare Moukoko in questa stagione in Bundesliga, quando avrà raggiunto l’età minima di 16 anni.

Arrivato dal St.Pauli di Amburgo a Dortmund a 12 anni, questo ragazzo nato in Camerun è diventato un fenomeno di precocità: impegnato a 12 anni nel campionato U17, ha segnato 90 gol in 56 partite. A 14 anni ha giocato nell’U19 e ha segnato 44 gol in 30 partite. A settembre ha debuttato nella nazionale tedesca U20 all’età di 15 anni. Ora tutto è pronto per la “prima” in Champions, oltretutto nello stesso girone della Lazio. E chissà non possa trovarsi di fronte Pepe Reina, che di anni ne ha parecchi più del doppio, 38…

Fonte www.repubblica.it

