Tristezza

—

“Sono davvero frastornato, è accaduto tutto troppo in fretta – prosegue nell’intervista -. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l’ho più vista. Non dimenticherò mai questo dolore tremendo”. Irene Vercellini, ex consigliere comunale di Moncalieri (Torino), si è spenta una settimana fa all’età di 74 anni. Furino è una leggenda della Juventus avendo vinto 8 scudetti con il club bianconero, due volte la Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Coppa delle Coppe.